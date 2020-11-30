بينهم بادجي… الأهلي يستبعد 3 لاعبين من قائمة الموسم الجديد

استبعد النادي الأهلي المصري 3 لاعبين من قائمة الموسم الجديد هم: أليو بادجي، وصالح جمعة وأحمد الشيخ، وفقا للقائمة الأولى للفريق التي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة.

ذكر ذلك موقع "يلا كورة" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الأهلي أعلن في بيان رسمي القائمة الأولى للفريق التي أرسلها النادي اليوم إلى اتحاد الكرة، التي لم تشمل الثلاثي ‏‏أليو بادجي وصالح جمعة وأحمد الشيخ.

ولفت الموقع إلى قول عبد الرحمن مجدي، وكيل أعمال صالح جمعة، إنه "تم التوصل لاتفاق من أجل فسخ تعاقد اللاعب مع الأهلي بالتراضي"، بينما قال مصدر مقرب من السنغالي أليو بادجي، في وقت سابق، إن "اللاعب يستعد لمغادرة القلعة الحمراء ، لكن لم يتم تحديد وجهته بعد".

ونقل الموقع عن مصدر ثالث قوله إن "أحمد الشيخ يمتلك عرضا خارجيا بجانب العرض المقدم له من نادي بيراميدز بشأن التعاقد معه".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النادي الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.