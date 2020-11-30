عروض محلية وخارجية... أين يتجه الراحلون عن الأهلي؟

بعد تحقيق اللقب الأفريقي على حساب الغريم التقليدي، الزمالك، أخبر النادي الأهلي بعض لاعبيه بأنه لم يعد لهم مكان في قائمة الفريق للموسم الجديد.

جاء في مقدمة هؤلاء اللاعبين صالح جمعة، الذي صرح وكيل أعماله أنه توصل لاتفاق مع الأهلي لفسخ تعاقده بالتراضي، "وسيحصل على الاستغناء النهائي".

وقال وكيل أعمال اللاعب "أمامه عدد من العروض الكبيرة محليا وخارجيا، أبرزها في البرتغال".

وتابع "يتم التفاهم حاليا مع الأهلي على كيفية إتمام إجراءات فسخ التعاقد من الجانب المادي" وفقا لموقع "في الجول" المصري.

وكان صالح انضم للأهلي من إنبي في صيف 2015، ولكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في الفريق بشكل دائم، إذ تباينت مشاركاته على مدار أعوامه الـ5 مع الأهلي.

كما استقر النادي الأهلي على رحيل مهاجمه أليو بادجي على سبيل الإعارة خلال الموسم الجديد.

وعلم "في الجول" أن اللاعب لديه عروض من فرنسا وبولندا يفاضل بينها، إذ يفضل العودة إلى أوروبا.

ويمتلك بادجي عروضا محلية أبرزها من الاتحاد السكندري، لكن اللاعب يفضل الانضمام إلى أحد الأندية الأوروبية.

بادجي انضم إلى الأهلي قادما من رابيد فيينا النمساوي في يناير 2020.

وقال مصدر في النادي الأهلي إن مصير جيرالدو جناح الأهلي مرتبط بالتعاقد مع جاستون سيرينو لاعب وسط صنداونز الجنوب أفريقي.

وأوضح المصدر: "جيرالدو مستمر في الأهلي حتى الآن، خاصة وأن صفقة سيرينو لم تكتمل بعد".

وتابع "مصيره مرتبط بإتمام صفقة سيرينو".

وأكمل "إن انضم سيرينو خلال فترة القيد الثانية سيرحل جيرالدو، أو قد يتم تأجيل الأمر حتى سوق الانتقالات الشتوية".

أما اللاعب أحمد الشيخ فإنه يمتلك عرضا خارجيا بجانب العرض المقدم له من نادي بيراميدز بشأن التعاقد معه، بحسب تقارير محلية.