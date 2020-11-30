حسين عبد الغني مديرا تنفيذيا لكرة القدم في نادي النصر السعودي

عاد نجم كرة القدم السعودية، حسين عبد الغني، إلى نادي النصر بعد نحو 4 أعوام من رحيله، لكن هذه المرة كمدير تنفيذي للفريق الأول لكرة القدم، عوضا عن عبد الرحمن الحلافي الذي تقدم باستقالته الاثنين.

ومن المقرر أن يتسلم عبد الغني مهامه الجديدة، خلال اليومين المقبلين، بعد رحيل الحلافي، في أعقاب تراجع نتائج الفريق، في الآونة الأخيرة، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

وخسر النصر في 4 مباريات من أصل 5 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل المركز الـ15، كما خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين السبت أمام غريمه الهلال.

اعتزل حسين عبد الغني (43 عاما) كرة القدم، مطلع الموسم الجاري، بعد مسيرة 25 عاما، لعب خلال إلى جانب النصر، للنادي الأهلي السعودي، إضافة إلى أندية محلية وخليجية وأوروبية.