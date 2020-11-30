إعلام: القاهرة اختيار نهائي للكاف لاستضافة مباراة السوبر الأفريقي

كشف مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين أن مباراة السوبر الأفريقي المقررة بين النادي الأهلي المصري، ونادي نهضة بركان المغربي سوف تقام في القاهرة.

وقال المصدر في تصريحات لموقع "بوابة أخبار اليوم"، أنه لن يحدث تغيير لمكان المباراة، بعد اختيار القاهرة لاستضافتها بدلا من دولة قطر.

وعن موعد مباراة السوبر الأفريقي، قال المصدر إن تحديده لا يشكل أي أزمة، موضحا أنه سيتم تحديده خلال الأسبوع الحالي، ثم يعتمد من المكتب التنفيذي للاتحاد.

من جانبه، قال مازن مرزوق، مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه أرسل خطابا للاتحاد يقترح 10 ديسمبر المُقبل، موعدا لإقامة مباراة السوبر.

وأوضح مرزوق خلال مؤتمر صحفي باتحاد الكرة اليوم أنه أرسل الخطاب وينتظر القرار.

وأشار الموقع إلى أن ممثلي نادي نهضة بركان أعربوا عن رغبتهم في خوض المباراة خارج مصر، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بشأن مصير المباراة.

وبعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، تأهل الأهلي المصري لخوض لقاء السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

ويقام كأس السوبر الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من مباراة واحدة في بلد الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال.