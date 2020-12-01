الأهلي يعلن لأول مرة تفاصيل إخفاء "أفشة" في "كراج الأوبرا" 3 ساعات

أعلن الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، لأول مرة إخفاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد مجدي "أفشة" في كراج لمدة 3 ساعات.

وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أمير توفيق، خلال لقاء مع برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، إن "الزمالك حاول إفساد انتقال محمد مجدي "أفشة" إلى القلعة الحمراء قبل انطلاق الموسم الجاري"، مضيفا: "خبَّأت أفشة في جراج الأوبرا لمدة 3 ساعات حتى ننهي كافة الأمور مع بيراميدز وقتها، كما أن اختيار اللاعب كان واضحا".

وأكمل: "كانت هناك رؤية فنية بعدم الاحتياج إلى التعاقد مع محمد فاروق، بيراميدز أراد عقد صفقة تبادلية يحصل بموجبها على أحمد الشيخ لاعب الأهلي مقابل فاروق، لكن كان هناك رفض من الجهاز الفني".

وبشأن التعاقدات الجديدة، أكد توفيق أن "الأهلي هو مَن تراجع عن التعاقد مع محمد إبراهيم (لاعب مصر المقاصة المنتقل حديثا إلى سيراميكا كليوباترا)، ولم نتراجع عن إتمامها لأسباب جماهيرية بل لأسباب فنية"، متابعا: "رأى المدير الفني بيتسو موسيماني أنه ليس هناك حاجة فنية لخدمات محمد إبراهيم، واتصلت هاتفيا لإبلاغه شخصيا بأن الصفقة لن تتم".

وأتم أمير توفيق، قائلا: "مهاجم الزمالك مصطفى محمد لاعب كبير ومستقبل للكرة المصرية، لكني أتمنى أن يركز في الملعب فقط ولا يشغل باله بالجمهور أو الرد عليهم بإشارات، على المستوى الفني سيكون من أفضل المهاجمين في مصر".