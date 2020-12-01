بطلة كرة قدم تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مارادونا... صور

واجه البطل العالمي الراحل، دييغو مارادونا، مزاعم بالعنف الأسري في عام 2014، بعد ظهور مقطع فيديو لجدال محتدم بينه وبين صديقته، حيث بدا كأنه قد ضربها في الفيديو.

ونفى مارادونا في ذلك الوقت صحة الاتهامات التي وجهت ضده، مؤكدا أنه لم يضرب صديقته ولم يضرب أي امرأة قط في حياته، ولم توجه له أي تهم في ذلك الوقت.

Spanish player receives death threats after refusing to take part in a minute's silence for Maradona. Paula Dapena refused to takes part in the Minute silence as a protest against domestic violence pic.twitter.com/i7ohjBRZuQ — Veronica Hope (@VeronicaHope_) December 1, 2020

لكن اللاعبة الإسبانية باولا دابينا، لم تنس هذه الحادثة، التي اعتبرتها من مظاهر العنف ضد المرأة، ورفضت الوقوف دقيقة صمت على روح مارادونا، بل جلست على الأرض، تعبيرا عن رفضها.

Her name is Paula Dapena, she plays for Viajes Interrías Female Football Club in Galicia, northwestern Spain.



She refused to keep a minute of silence for Maradona as a protest because he was an abuser against women.



Stand up for your values is easier said than done.

Well done. pic.twitter.com/K4DP6KCDYA — Jordi Arrufat (@Jordiarrufat) November 29, 2020

وقالت دابينا في برنامج بث على راديو "دياريو"، حول هذه الحادثة: "لست على استعداد لإعطاء المعتدي دقيقة صمت وليس الضحايا"، مؤكدة عدم ندمها على فعلتها.

وأضافت: "كنا نعطي دقيقة صمت لشخص يرتكب عنفاً منزلياً. بالنسبة لي، هذا شيء لا يمكن أن تسمح به المُثُل النسائية: تحية لمارادونا ... بالنسبة لي كان لاعبًا رائعًا، لكن كشخص ترك الكثير من الأشياء غير المرغوبة"، على حد تعبيرها.

قالت دابينا، لاعبة كرة القدم الإسبانية، إنها تلقت تهديدات عنيفة بالقتل من المشجعين بعد رفضها المشاركة في دقيقة صمت لدييغو مارادونا احتجاجًا على العنف المنزلي.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، صورا تظهر اللاعبة الاسبانية وقد جلست على أرض الملعب أثناء تأدية زميلاتها اللاعبات دقيقة صمت لروح بطل كرة القدم العالمي دييغو مارادونا.