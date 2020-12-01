صحيفة: "رسالة صوتية مفجعة" من مارادونا قبل ساعات من وفاته

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن "رسالة صوتية مفجعة"، قام أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا بتسجيلها قبل ساعات من رحيله.

ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن "نجم كرة القدم العالمية طلب في الرسالة الصوتية من زوج صديقته السابقة، فيرونيكا أوجيدا، أن يهتم ويرعى طفله (مارادونا) البالغ 7 سنوات الذي يدعى "ديجيتو فرناندو"."

وقال مارادونا، في التسجيل لـ "ماريو بودري" الزوج الجديد لوالدة الصبي: "اعتن بها واعتن بملاك الذي لا يضاهى في جماله شيئا". وتم نشر التسجيل من قبل الصحفي الأرجنتيني لويس فينتورا في برنامج دردشة أمريكي.

Diego Maradona recorded a heartbreaking message about his 'angel' youngest son https://t.co/vPnx6ABKCU — Daily Mail Online (@MailOnline) December 1, 2020

وشيع الأرجنتينيون، يوم الجمعة الماضي، جثمان مارادونا إلى مثواه الأخير في مقابر "بيا فيستا" على مشارف العاصمة الأرجنتينية، ودفن هناك بجوار والديه في مراسم خاصة، بحضور عائلته وأصدقائه المقربين فقط.

وأنجب النجم الراحل 5 أطفال، هم ابنتاه دلما وجيانينا من زوجته الأولى والوحيدة كلوديا فيلافان والتي تزوجها من 1984 وحتى 2004. ولدى مارادونا ديجيتو الذي أنجبه من فيرونيكا في عام 2013، بالإضافة إلى دييغو جونيور وجانا.