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    الزمالك: باتشيكو طلب مشاهدة أمير عادل لحسم مسألة ضمه إلى الفريق

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    قال رئيس إدارة لجنة الكرة في نادي الزمالك المصري أيمن يونس، اليوم الثلاثاء، إن المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو طلب مشاهدة اللاعب أمير عادل المرشح للانضمام إلى الفريق من أجل حسم مصيره.

    وبحسب موقع "البوابة نيوز"، أضاف يونس أن "حسم مصير اللاعب سيكون عقب مواجهة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش".

    وأوضح أن "أمير عادل المرشح للانضمام للفريق سيصل إلى القاهرة خلال ساعات".

    مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وأشار إلى أن "البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك طلب مشاهدة أمير عادل في الملعب على الطبيعة، وبناء على قراره سنحسم مصير صفقة اللاعب، على أن يتم إعلان قرار الزمالك بشأن اللاعب بعد مواجهة طلائع الجيش".

    ودخل اللاعب الدنماركي صاحب الأصول المصرية أمير عادل، والشهير بألكسندر ياكوبنسن المحترف فى الدورى النرويجي، ضمن دائرة الترشيحات لارتداء قميص الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تم عرضه من أحد الوكلاء على إدارة الزمالك.

    وانتهى تعاقد اللاعب صاحب الـ26 عاما مع نادى ساربسبورج النرويجي، وأصبح لاعبا حرا، ويلعب فى مركز الجناح، وسبق أن انضم لمنتخب مصر للشباب في 2013، كما شارك مع المنتخب الأول فى مباراة ودية في 2017 ضد توجو تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

    ويواجه الزمالك طلائع الجيش في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

    وكان الزمالك قد خسر، يوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتوج المارد الأحمر بالبطولة ويحقق لقبه التاسع.

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