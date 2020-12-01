بث مباشر | مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا

انطلقت مباراة قوية تجمع بين ليفربول ونظيره أياكس أمستردام، على ملعب آنفيلد، وذلك لحساب منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.