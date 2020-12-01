الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد 2-1... فيديو

تقدم الاتحاد بهدف لاعبه سيسيه قبل أن يتعادل للأهلي محمد مجدي "أفشة"، ويضيف حمدي فتحي الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة ليعبر بفريقه إلى النهائي.
#الأهلي يفوز على #الإتحاد_السكندري 2/1 ويواجه #طلائع_الجيش فى نهائي كأس مصر— WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 1, 2020
أحرز ثنائية الأهلى مجدي أفشه فى الدقيقة 71 وحمدى فتحي فى الدقيقة 89.. بينما أحرز رزاق سيسيه هدف الاتحاد فى الدقيقة 35 pic.twitter.com/TEm300vKxJ
ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل بحثاً عن لقبه رقم 37 في تاريخه بالمسابقة، بينما يحلم منافسه باللقب الأول.
ونجح طلائع الجيش في تحقيق مفاجأة كبرى بالإطاحة بالزمالك حامل اللقب والتغلب عليه (3-1) ليمنع إقامة مباراة قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في النهائي.
#طلائع_الجيش إلى نهائي كأس مصر بالفوز على #الزمالك 3/1— WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 1, 2020
أحرز ثلاثية الطلائع أحمد سمير هدفين فى الدقيقتين 36 و95 وعمرو مرعى فى الدقيقة 113.. بينما أحرز شيكابالا هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 45+2 pic.twitter.com/7LRvsbPXMv
وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التاريخية التي جمعت بينهما في نهائي البطولة، ليتوج المارد الأحمر بالبطولة ويحقق لقبه التاسع.
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