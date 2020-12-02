رغم قضمه أذنه... هوليفيلد مصمم على مواجهة تايسون من جديد

تبدو رغبة الملاكم، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، إيفاندر هوليفيلد، كبيرة في العودة إلى الحلبة، خصوصا من بوابة لقائه مع أبرز خصومه مايك تايسون.

وفي ليلة الأحد الماضي، في لوس أنجلوس، شهد نزال بين تايسون البالغ من العمر 54 عاما والملاكم المخضرم، روي جونز جونيور البالغ من العمر 51 عامًا. انتهى النزال بالتعادل.

في إحدى المقابلات المخصصة قبيل النزال مع جونز جونيور، ذكر تايسون أنه لا يزال مهتما بمباراة العودة مع هوليفيلد.

ونشر هوليفيلد صورة له على حسابه في "إنستغرام" من نزاله الشهير أمام تايسون في تسعينيات القرن الماضي، وكتب تحتها معلقا: من يتمنى أن يرى هوليفيلد ضد تايسون للمرة الثالثة؟ أو من يتمنى أن يراني أعود إلى الحلبة في عرض ما.

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والتقى تايسون وهوليفيلد مرتين في الحلبة. في عام 1996، فاز هوليفيلد. وفي عام 1997، تم استبعاد تايسون بسبب عض أذن هوليفيلد.

Evander Holyfield calls out Mike Tyson: "The world is waiting and it's on you now. I'm ready." | https://t.co/RaZ9v7jR5j pic.twitter.com/vz24Eh1yt9 — TheMacLife (@Maclifeofficial) December 1, 2020

ويبلغ هوليفيلد 58 من عمره، فيما يبلغ تايسون 54، وإن كان الأخير قد أعلن فعلا عودته إلى الحلبة، وسيلتقي مع الملاكم روي جونز جونيور في لقاء استعراضي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه لن يكون لقاءه الأخير.

وكان البطلان قد التقيا مرتين في أواخر التسعينيات، وحقق هوليفليد الفوز في المرتين، وانتهى النزال الثاني منهما بعد أن قضم مايك تايسون أذن منافسه هوليفيلد، لذلك عشاق هذه الرياضة متحمسون جدا لرؤية هكذا نزال مرة أخرى.