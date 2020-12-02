مصدر: الزمالك ينوي التعاقد مع أحمد الشيخ بعد رحيله عن الأهلي

قالت مصادر صحفية محلية إن نادي الزمالك ينوي التعاقد مع اللاعب أحمد الشيخ بعد رحيله الوشيك عن الأهلي الموسم المقبل.

كان الأهلي قد استبعد أحمد الشيخ من قائمته الأولية للموسم المقبل، بجانب أليو بادجي وصالح جمعة.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن مصادر قولها إن اللاعب تلقى فعلا اتصالا هاتفيا من أحد مسؤولي الزمالك، الذي يعرض عليه التوقيع للنادي الأبيض، على الرغم من أن اللاعب اقترب بصورة كبيرة من التوقيع مع بيراميدز.

ولا يزال لزاما على أحمد الشيخ الحصول على موافقة النادي الأهلي على الانتقال، لأنه لا يزال يرتبط بعقد مع النادي الأحمر.