قريبا... قطر تصدر إعلانا جديدا بشأن كأس العالم 2022

قالت قطر، اليوم الأربعاء 2 ديسمبر/تشرين الثاني، إنها على بعد 16 يوميا فقط، عن إعلان جديد بشأن نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

الدوحة – سبوتنيك. وقالت اللجنة المنظمة للمونديال إن قطر ستطلق رابع الملاعب الثمانية المقرر لها استضافة فعاليات كأس العالم 2022.

وأوضحت اللجنة أن الافتتاح سيكون يوم 18 ديسمبر الجاري، تزامنا مع اليوم الوطني لقطر، أي بعد 16 يوما فقط.

ومن المتوقع أن يستضيف الملعب، المسمى الريان، على اسم حي في الدوحة، 7 مباريات، من بينها مباريات في دور الستة عشر.

وسيكون الملعب الجديد رابع ملعب يُعلن افتتاحه بعد ثلاثة ملاعب سابقة، وهم: خليفة الدولي وملعب الجنوب والمدينة التعليمية، كما تستعد البلاد لافتتاح أربعة ملاعب أخرى لكأس العالم.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة إن هذا الملعب سيعتبر أحد إنجازات الدوحة على الطريق لكأس العالم.

وبحسب الأمين العام للجنة، حسن الذوادي، أنجزت قطر 90 في المائة من جميع مشاريع البنية التحتية للبطولة، وما زالت الاستعدادات الشاملة تسير على الطريق الصحيح.

ومن المقرر أن تنظم قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وهي المرة الأولى التي يمنح فيها شرف استضافة هذا الحدث العالمي لدولة في الشرق الأوسط. وسيتم تنظيمه لأول مرة في التاريخ في فصل الشتاء بدلا من الصيف.