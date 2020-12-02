"فقد الشخصية في توقيت صعب"... هل بات مصير زيدان محسوما في ريال مدريد؟

لا يبدو ريال مدريد هذا العام، هو ذاته الفريق الذي شجعه عشاق المرينجي كل عام، إذ تتوالى الإخفاقات عليه واحد تلو الآخر، ورغم أنه من المبكر الحديث عن حسم لقب الدوري الإسباني، فإنه بات على شفا الخروج من البطولة الأعرق "دوري أبطال أوروبا".

الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة الأهم لأندية الكرة في أوروبا، برصيد 13 لقبا منها 3 ألقاب تواليا في أعوام 2016 و2017 و2018، لم يستطع حسم تأهله من دور المجموعات في البطولة لهذا الموسم حتى الآن، رغم مرور 5 جولات من أصل 6 في هذه المرحلة.

الأكثر من ذلك، أنه يواجه شبح الخروج المبكر من المنافسة، حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته خلف مونشنغلادباخ المتصدر وشاختار دونتسك الوصيف والذي تفوق على المرينجي في مباراتيهما هذا العام.

هذا الأداء المتذبذب وضع مصير المدير الفني ونجم كرة القدم الفرنسية وريال مدريد سابقا، زين الدين زيدان، على المحك، وأثيرت تكهنات بأن قد يغادر النادي عاجلا غير آجل. حقق زيدان كمدرب 11 لقبا مع الفريق منها الألقاب الثلاثة المتتالية لدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن نادي ريال مدريد يفكر في اسمين لخلافة زين الدين زيدان مدربه الحالي إذا ما قرر رحيله عن تدريب الفريق خلال الأيام المقبلة، وهما راؤول غونزاليس مدرب ريال مدريد كاستيا، وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق.

وكان بوكيتينو قريبا من تدريب ريال مدريد بعد رحيل رافاييل بينيتز مدرب الفريق السابق، لكن تعاقده مع توتنهام حال دون رحيله إلى النادي الملكي. زيدان أعلن أنه لن يستقيل من تدريب ريال مدريد، لكن نيته لا تعني ضمان مستقبله مع النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثقة في زيدان لم تعد كما كانت في سابق عهدها، إذ أن هناك العديد من قراراته التي أصبحت مثار جدل كبير، الأمر ذاته بالنسبة لمنصبه الحالي، والأسبوع المقبل قد يكون حاسما.

وقال زيدان عقب نهاية مباراة فريقه مع شاختار في الجولة الخمسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها بهدفين للا شيء: "لن أستقيل، وسأواصل، في الشوط الأول كنا جيدين جدا، وكان الأمر ليتغير إذا سجلنا الهدف الأول".

وأضاف:

نمر بمرحلة سيئة على مستوى النتائج، هذا حقيقي، لكن علينا المواصلة، المباراة كانت بمثابة نهائي وحضّرنا للمباراة بشكل جيد للغاية، لكن نحتاج لمباراة نفوز بها.

وتابع: "أشعر بالقوة وسأقدم كل ما لدي مثل يحدث دائما، في الدوري أمام ألافيس لم نستحق الفوز، لكننا نستحق اليوم، هذه كرة القدم، عليك رفع رأسك والتفكير في المباراة القادمة، دائما أقول نفس الشيء، علينا التفكير في المباراة المقبلة وهذا هو المهم".

وختم تصريحاته عقب اللقاء بـ: "لحظة صعبة لكن علينا استعادة الشخصية والكرامة، علينا الفوز في المباراة المقبلة لأننا لم نفعل اليوم، علينا التحلي بالإيمان والقتال".

وبحسب ما ذكره برنامج "تشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن إدارة النادي قد تحسم مصير زيدان مع ريال مدريد في حالة الخسارة أمام إشبيلية بالدوري الإسباني، يوم الأحد، المقبل بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

يحتل ريال مدريد المركز الرابع في قائمة الدوري الإسباني، برصيد 17 نقطة، من 10 مباريات، فاز في 5 منها، وخسر 3، وتعادل في مبارتين.