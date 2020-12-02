بسبب مارادونا... تغريم ميسي وبرشلونة 780 يورو

تسبب احتفاء ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، بالراحل دييغو مارادونا، في تغريم ميسي وناديه 780 يورو (943 دولارا).

وذكرت وكالة "روتيرز" اليوم الأربعاء، أن فرض الغرامة جاء إثر توجيه إنذار لميسي بسبب خلع قميصه تكريما لمارادونا.

وأقدم قائد الفريق على هذه الخطوة، عقب هدفه في الفوز 4-صفر على أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

واعتبر ميسي، الذي بلغت غرامته 600 يورو والنادي 180 يورو، أن هذه لمسة وفاء إلى مواطنه الراحل.

وبخلعه القميص كشف ميسي عن قميص آخر باللونين الأحمر والأسود، وهو قميص نيويلز أولد بويز وكان يحمل الرقم 10 الذي ارتداه مارادونا خلال فترته مع الفريق عام 1993.

وحظيت هذه اللفتة الإنسانية بإشادة واسعة في أنحاء العالم.

ورفضت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم احتجاج برشلونة ضد العقوبة واقتراح عدم تطبيقها، وذلك لأن ميسي فعل ذلك تكريما لمارادونا.

وفي بيان لها أعربت اللجنة عن تقبلها للفتة لكونها تكريما لمارادونا، إلا أن المادة 93 من لائحة الانضباط توجب معاقبة اللاعب الذي يخلع قميصه للاحتفال، دون النظر لدافعه.

وأضاف البيان أن العقوبة يمكن أن تلغى في حال حصول ميسي على الإنذار بالخطأ.