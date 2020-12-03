نيمار ينفي شائعة عن سبب انتقاله لباريس سان جيرمان

نفى اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، اليوم الخميس، شائعة عن سبب انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نجم باريس سان جيرمان، إن قرار الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني، ليس للعب في الدوري الأوروبي، بحسب موقع "غول".

وأضاف نيمار: "اليوم يحظى حلمنا بالمزيد من الحياة، بالطبع، لم يتم إقصائي مطلقا من دوري أبطال أوروبا بمرحلة المجموعات أو اللعب في الدوري الأوروبي".

وتابع: "لم يخطر ببالي ذلك أبدا، ولم يكن الأمر جيدا، عندما تأتي هذه اللحظات الصعبة، فأنا قادر على التطور وتحمل المسؤولية، لم آت إلى هنا للعب في الدوري الأوروبي".

وفاز باريس سان جيرمان، مساء أمس، على مانشستر يونايتد، مساء أمس الأربعاء، بتسجيل 3 أهداف مقابل هدف واحد.

ويملك كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ورازن بال شبورت لايبزيغ، تسع نقاط قبل الجولة الأخيرة من المجموعة التي سينتقل فيها النادي الإنجليزي لمواجهة لايبزيغ في ألمانيا، بينما يستضيف بطل فرنسا منافسه إسطنبول باشاك شهر.