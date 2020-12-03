نيمار يبدي رغبة عارمة في اللعب مجددا مع ميسي

أبدى لاعب نادي باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، نيمار، رغبته عارمة في اللعب مجددا مع نجم برشلونة ليونيل ميسي.

وقال نيمار في تصريحات لشبكة "اي اس بي أن" الأمريكية إثر فوز فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-1 في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، "ما أريده أكثر من أي شيء آخر، هو الاستمتاع مجددا بالتواجد مع ليو على أرضية الملعب".

TRUE HERE IS THE VIDEO :Neymar on 'ESPN':"I want to play with Messi again. It is what I want the most. To enjoy on the field with him again.For sure next year we have to do it." pic.twitter.com/gmp8RaInCe — Niccolò Makavelli (@ESSELKOBINA39) December 3, 2020

وتابع "أرغب جدا في اللعب مجددا معه، يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل"، مضيفا بنبرة مازحة "أنا مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب".

ولعب نيمار إلى جانب ميسي على مدى أربع سنوات قبل أن ينتقل إلى باريس سان جرمان سنة 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وحاول الفريق الكاتالوني استعادة خدمات نيمار عام 2019 لكنه لم ينجح في إقناع إدارة النادي الباريسي.