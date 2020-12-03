الفرنسية ستيفاني فرابار... أول حكم أنثى تقود مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال

دخلت الفرنسية ستيفاني فرابار، أمس الأربعاء، التاريخ بعد أن أصبحت أول حكم أنثى تقود مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال.

عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكمة الفرنسية، ستيفاني فرابار، لتكون أول امرأة تدير لقاءً في دوري أبطال أوروبا كحكم رئيسي، في المباراة التي جمعت فريق "يوفنتوس" بضيفه "دينامو كييف" في الأسبوع الخامس من دوري أبطال أوروبا.

وبذلك، أصبحت فرابار أول امرأة تقود مباراة في دوري أبطال أوروبا، في تقرير لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت".

وجاء اختيار "يويفا" بعد نجاح فرابار في إدارة مباراة الدوري الأوروبي، عندما التقى فريق غرناطة الإسباني وأومونيا نيقوسيا القبرصي الأسبوع الماضي، إذ قادت أطوار المواجهة باقتدار لتنتهي بهدفين مقابل هدف لمصلحة النادي "الأندلسي".

ونالت الحكمة الفرنسية، التي ستكمل 37 عاما الشهر المقبل، الشارة الدولية شهر آب/ أغسطس من سنة 2019، إذ كانت مواجهة ليستر سيتي والنادي الأوكراني زوريا أول لقاء قاري تُشرف عليه، وهي المواجهة التي دخلت ضمن مباريات منافسات "يوروباليغ" أيضاً.

كذلك حكّمت ستيفاني فرابار لقاء كأس السوبر الأوروبي للموسم الماضي بين تشلسي وليفربول، وكان ذلك في مدينة إسطنبول التركية، إذ نالت العلامة الكاملة من المختصين، بفضل أدائها المميز وعدم تأثّرها رغم توجيهها نجوم عالميين.

ولم تكن الفرنسية أول حَكَمة تدير مباراة أوروبية، حيث سبقتها السويسرية نيكول بيتينيا، التي أدارت مباراتين من الدوري الأوروبي بتسميته القديمة (كأس الاتحاد الأوروبي)، إلا أن فرابار ستدخل سجل دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص.

وتغلب يوفنتوس على ضيفه دينامو كييف بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من فيديريكو كيزا وكريستيانو رونالدو وألفارو موراتا، ليصبح في ثاني ترتيب المجموعة السابعة وبفارق 3 نقاط خلف برشلونة المتصدر