راموس يوجه نداء تحدي لمكجريجور... فيديو

وجه قائد ريال مدريد نداء إلى ماكجريجور على "إنستغرام" الخاص به.

ونشر مقطع فيديو من صالة الألعاب الرياضية، متفاخرا بعضلاته وذكر أنه يتوقع أن يكون المقاتل جاهزا للقتال، ومرسلا إشارة إلى الإيرلندي.

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لم يترك الإيرلندي نفسه ينتظر طويلاً وأجاب في التعليقات. استعد يا أخي سيرجيو! كتب: "تنتظرنا معركة كبيرة".

يذكر أن الرياضيين غالبا ما يمزحان مع بعضهما البعض عبر الشبكات الاجتماعية، لكن الأمر لم يصل بعد إلى معركة حقيقية، يذكر أن ماكجريجور سخوض نزالا مقررا في 23 يناير، وخصمه سيكون داستن بوارير.