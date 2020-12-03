إعلام: "كاف" يغير موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

تطرقت تقارير إعلامية عربية إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بصدد اتخاذ قرار بتأجيل موعد السوبر الإفريقي بين "الأهلي" المصري و"نهضة بركان" المغربي.

ذكر موقع "لى 360" المغربي إن "كاف" في طريق لإصدار قرار بتأجيل السوبر الإفريقي بدلا من موعده في 10 ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضح التقرير المغربي أن الموعد الجديد الذي يعلنه "كاف" للمباراة سيكون في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ونقل التقرير عن مصدر في "كاف" أنه رفض طلب نهضة بركان بنقل مباراة السوبر الإفريقي من ملعب القاهرة.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه يحق للأهلي أن تقام المباراة في القاهرة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بانتصاره على الزمالك المصري، فيما فاز "نهضة بركان" بلقب الكونفدرالية الإفريقية بانتصاره على بيراميدز المصري.