أنباء عن منعه من السفر... مرتضى منصور يتوعد بكشف مؤامرة خلال ساعات

توعد الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور، بالكشف عن أبعاد مؤامرة مزعومة تحاك ضد نادي الزمالك، وسط أنباء يتم تداولها عن منعه من السفر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلها موقع "يلا كورة" إنه سيكشف عن أبعاد المؤامرة التي تحاك ضد نادي الزمالك عقب صلاة الجمعة.

وتابع بقوله "غدا عقب صلاة الجمعة مرتضى منصور يكشف بالصوت والصورة أبعاد المؤامرة ومن الذي يقف وراءها".

وفي السياق ذاته، تداولت تقارير صحفية عديدة أنباء عن احتمالية صدور قرار بمنع مرتضى منصور من السفر، وهو ما نفاه كمال شعيب، محامي هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك.

وقال شعيب في تصريح لصحيفة "المصري اليوم": "جميع البلاغات رهن التحقيق حاليا، ومنع منصور او أعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك من السفر قرار لا يصدر إلا من النائب العام فى حالة بدء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد منصور".

وتابع محامي نائب برئيس الزمالك السابق بقوله "من حق منصور وأفراد المجلس السفر حاليا ولا يوجد عائق قانوني يمنعهم، خصوصا وأن البلاغات لم يتم التحقيق فيها مع المبلغ في حقه وهو مرتضي منصور".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه النتائج.

يذكر أن نادي الزمالك ودّع كأس مصر بعد الخسارة من طلائع الجيش 3-1 في نصف النهائي، مساء أمس الثلاثاء، والتي جاءت بعد أيام قليلة من خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام غريمه التقليدي الأهلي.