"كنز مخفي في حجرة مارادونا"... ماذا وجدوا بعد رحيل الأسطورة؟

كشفت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم السبت، النقاب عن "الكنز المخفي المحجوز"، في بلدة بيكار الأرجنتينية، ويخص الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

وقالت صحيفة "Infobae" الأرجنتينية، إنه "في مكان للتخزين في بلدة بيكار، يوجد كنز مخفي محجوز، يخص مارادونا، فيه أشياء سافرت من دبي إلى بوينس آيرس بعد توقف تجربة النجم الراحل بتدريب نادي الفجيرة الإماراتي، وتلك الأشياء تمثل حلم كل مشجع لكرة القدم".

وأوضحت الصحيفة أنه "عندما غادر دبي بشكل دائم (بعد كأس العالم 2018 في روسيا)، قامت دائرته المقربة بعمل جرد لكل ما تبقى في الإمارات وجمعها في الأرجنتين، مشيرة إلى أنه "من بين السيارات الفارهة التي امتلكها مارادونا كانت واحدة من موديل رولز رويس غوست بقيمة 300 ألف يورو، وبي إم دبليو بسعر 145 ألفا".

وقالت الصحيفة الأرجنتينية إنه "بعد وفاة مارادونا، استدعى محاميه ماتياس مورلا مكتب كاتب العدل لتوثيقهما، وتم إغلاق المخزن وبقيت رهن الاحتجاز حتى بدء الإجراءات القانونية لحصر الإرث"، مؤكدة وجود حوالي 200 عنصر، ويستحيل حساب قيمتها، فعلى سبيل المثال قميص مارادونا الذي يحمل رقم 10".

وقال ماتياس، إنهم "سيقومون بجرد هذه الهدايا لتأسيس متحف يجمع متعلقات نجم كرة القدم الراحل"، ولم يُذكر بعد ما إذا كان ذلك سيتم بإشراف المحامي أو العائلة أو الحكومة.

Exclusivo: cuáles son los invaluables tesoros de Maradona que están bajo custodia en un contenedor | Por Pablo Cavallero https://t.co/EhopTo7ayJ — Infobae América (@infobaeamerica) December 4, 2020

ومن بين المقتنيات رسالة كتبها الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو والغيتار الذي ألف به أندريس كالامارو أغنيته، تلك التي تقول "مارادونا ليس مجرد شخص، إنه رجل متصل بكرة جلدية، ولديه موهبة سماوية تتمثل في التعامل مع الكرة بشكل جيد للغاية، إنه محارب"، إضافة لهدية أرسلها له الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا، ومقاعد فخمة بذراعين كان يملكها في قصره بدبي وهي عبارة عن هدايا من شيوخ الإمارات.

ومن بين المقتنيات الخاصة بمارادونا، كرات من جميع الأشكال والألوان من نابولي وبوكا وبرشلونة، وهناك سترة Xeneize موقعة من قبل مارادونا، وقميصان موقعان لمانشيستر سيتي، وهدية أخرى من المنتخب البرازيلي، وهدية من النجم البرازيلي رونالدو، بالإضافة إلى الملابس التي استخدمها في محطات مميزة في حياته، كالثياب التي حضر بها حفلات توزيع الجوائز، والبيجامة المطبوعة على شكل حيوانات التي احتفل بها بعيد ميلاده عام 2016، وسترة عليها صورة ظلية على الظهر والرقم 10، إضافة لقمصان فريدة، كواحد مطبوع عليه صورته وكلمة الأسطورة.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على بعض الأحذية التي قدمها له نجوم رياضات مختلفون، من قميص Lioness من قبل فريق هوكي ميداني ولوحة قدمها له الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال مونديال روسيا 2018.

وتوفي الأسطورة دييغو مارادونا، الشهر الماضي، نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما، وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام، وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس.