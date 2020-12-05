بونو يمنح ريال مدريد فوزا ثمينا على أشبيلية بهدف عكسي.. فيديو

أهدى هدفا عكسيا في مرمى نادي أشبيلية، اليوم السبت، فوزا ثمينا لريال مدريد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن ريال مدريد أحرز فوزا هاما بهدف نظيف، نتيجة خطأ لحارس أشبيلية ياسين بونو بطريق، أسفر عن هدف عكسي في مرماه.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني، بعدما أخفق بونو في التقاط كرة عرضية من فيرلان ميندي نحو فينيسيوس جونيور، حيث اصطدمت الكرة بساقه ثم دخلت المرمى.

وبهذا الهدف يكون ريال مدريد قد حقق أول فوز له في الدوري الإسباني بعد 3 جولات دون فوز في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

في المقابل نجح تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في إنقاذ مرماه من تسديدة للوكاس أوكامبوس خلال الدقائق الأخيرة.

وتأتي أهمية هذا الفوز لريال مدريد لكوه جاء بعد خسارتين أمام ألافيس في الدوري الإسباني وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.

وانتقل ريال مدريد إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أشبيلية خامس الترتيب.

ويتصدر ريال سوسيداد المسابقة برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد.