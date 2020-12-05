نصائح "الدوري الإنجليزي" للمشجعين: تجنبوا العناق والغناء في الملاعب

وتتزامن النصائح، مع عودة جزء من الجماهير إلى الملاعب، اليوم السبت، للمرة الأولى منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في آذار/مارس الماضي، بحسب "فرانس برس".

وقالت الرابطة في بيان لها:" يمكن للمشجعين الاحتفال، ولكن يجب أن يبقوا بعيدين اجتماعي عن الأشخاص" الذين لا ينتمون لدوائرهم الاجتماعية.

وحذرت الرابطة من معانقة المشجعين الآخرين والسلام بالكفين، داعية المشجعين إلى احترام من حولهم، بتجنب الإفراط في الصراخ أو الغناء.

وأشار البيان إلى أن الأندية افتقدت حضور الجماهير المتغيبة عن ملاعبها منذ الإغلاق جراء جائحة كوفيد-19، في آذار/مارس الماضي.

ويتعين على المشجعين إكمال استبيان صحي والخضوع لفحص درجة الحرارة في المدرجات، بجانب ارتداء الكمامة.

وتعد مباراة وست هام الذي يستضيف مانشستر يونايتد اليوم، أول مواجهة بحضور المشجعين في الـ"بريميرليغ" الموسم الحالي.

وبحسب القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية، سيتم السماح لألفي مشجع فقط بحضور المباراة في استاد لندن.