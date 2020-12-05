برشلونة يتعرض لهزيمة مفاجئة في قادش بعد خطأ فادح… فيديو

استقبل برشلونة هدفين مثيرين للحرج ليتكبد خسارة مفاجئة 2-1 خارج ملعبه أمام قادش في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وتأخر الفريق القطالوني في الدقيقة الثامنة عندما حول قلب الدفاع أوسكار مينجيزا الكرة برأسه باتجاه في مرمى فريقه ورغم أن الحارس مارك-أندريه تير شتيجن لمسها بيده، نجح ألفارو مهاجم قادش في وضعها في المرمى، بحسب رويترز.

Ahora quien me dice que es mejor Marc Andre que San Oblak? pic.twitter.com/Van2n6VFYe — Jamesito (@jajajames_rodri) December 5, 2020

وعادل برشلونة النتيجة بهدف جاء بمساعدة الحظ أيضا في الدقيقة 57 عندما حول بيدرو ألكالا مدافع قادش كرة جوردي ألبا العرضية في شباك فريقه مفاجئا حارس مرماه المتألق خيريمياس ليديسما.

barcelona vs cadiz 1 2 Goals & Highlights HD https://t.co/lhXGOmD4wZ via @YouTube — ahmedelagamy (@ahmedelagamy5) December 5, 2020

لكن قادش استعاد تفوقه بعد ست دقائق أخرى بفضل خطأ فادح من تير شتيجن حارس برشلونة الذي ركل الكرة باتجاه ألفارو نيجريدو واستغل المهاجم المخضرم الموقف ليضعها في المرمى الخالي.