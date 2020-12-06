اتحاد الكرة المصري يحسم الجدل بشأن نقل مباراة السوبر الأفريقي من مصر

حسم اتحاد الكرة المصري الجدل بشأن التقارير التي تحدثت عن إمكانية نقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي من مصر إلى دولة أخرى.

وأكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري في تصريحات إذاعية، أن مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي ستُقام في مصر، نافيًا بذلك التقارير التي تحدثت عن إمكانية نقلها مجددًا.

وقال الجنايني "المباراة ستقام في مصر ليس لدي أي إخطار عكس ذلك، والموقف النهائي للسوبر الأفريقي بشأن موعد اللقاء سيتحدد اليوم أو غدا".

وأضاف الجنايني

"اللقاء سيقام في مصر على ملعب برج العرب أو السلام".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن في وقت سابق، نقل مباراة كأس السوبر الأفريقي 2020 من قطر إلى مصر.

ونشر الاتحاد الأفريقي، بيانا أوضح فيه أنه بناء على التنسيق المشترك بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم، فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، فقد تقررعدم إقامة كأس السوبر 2020 في دولة قطر، والتي كانت مقررة في الفترة ما بين 14-16 أغسطس/آب 2020.

وأكد البيان أن النسخة الـ 29 من كأس السوبر الأفريقي 2020 ستقام في القاهرة.

ويقام كأس السوبر الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من مباراة واحدة تقام في بلد الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال.

وتجمع مباراة السوبر الأفريقي الفائز بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن نهضة بركان تُوج بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز بفوزه بهدف نظيف، فيما تُوج الأهلي بدوري الأبطال على حساب الزمالك بفوزه على ملعب ستاد القاهرة بهدفين لهدف.