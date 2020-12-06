طارق العشري: "طلائع الجيش ضد الأهلي" كانت المباراة الأصعب لنا... وسنحقق لقب السوبر

قال المدير الفني لفريق طلائع الجيش المصري لكرة القدم، طارق العشري، اليوم الأحد، إنه استغل تعثر الزمالك في دوري أبطال أفريقيا للفوز عليه في نصف نهائي كأس مصر، وإن مواجهة الأهلي كانت الأصعب.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع على محطة راديو مصر، قال العشري: "مواجهات الأهلي والزمالك صعبة، طريقنا في كأس مصر كان صعبا، تخطينا بيراميدز ثم الزمالك".

وتابع: "استغلينا الظروف أمام الزمالك بعد خسارته في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والنواحي النفسية كان لها دور في المباراة، وهو الأمر الذي ساعدنا في التفوق على الفريق الأبيض".

ونجح الأهلي في الفوز على طلائع الجيش في نهائي كأس مصر بركلات الترجيح (3-2) بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

فاز الطلائع على الزمالك في الدور نصف النهائي من البطولة بعد أيام من فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتكون بذلك البطولة الثانية التي يخسرها الزمالك في أقل من أسبوع، ليفوز بهما الأهلي المصري

العشري من جانبه أكد أن مواجهة الأهلي كانت الأصعب، لأن لاعبيه يعيشون حالة نشوة كبيرة بعد الفوز بدوري الأبطال، ويريدون تحقيق الثلاثية (الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا، الكأس المصري).

وقال: "صمدنا بالرغم من النقص العددي الذي أثر علينا ووصلنا إلى ركلات الترجيح وهو أمر يحسب للاعبين الذين استطاعوا تحمل المسئولية وأثبتوا لجماهير الكرة المصرية أن هناك فريق جيد سيظهر بشكل قوي في الدوري، يكفينا فخرا الخسارة بركلات الترجيح".

وواصل مدرب الطلائع حديثه: "أشكر لاعبو الأهلي على الممر الشرفي، هذه هي الروح الرياضية التي نريد رؤيتها في الملاعب. سنكون ندا قويا للأهلي في بطولة السوبر، وسنحاول الفوز باللقب، وتحقيق أول بطولة في تاريخ طلائع الجيش".