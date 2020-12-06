ميك شوماخر يتوج بلقب "فورمولا 2" في البحرين

توج، اليوم الأحد، الألماني ميك شوماخر (21 عاما)، بلقب بطولة العالم لسباقات "فورمولا 2" للسيارات، في البحرين.

واحتل شوماخر وهو نجل أسطورة "فورمولا 1" الأسبق مايكل الذي يستهل مشواره في الفئة الأولى العام المقبل مع فريق هاس، المركز الثامن عشر، بحسب "فرانس برس".

وتقدم ميك بفارق 14 نقطة عن وصيفه البريطاني كالوم إيلوت الذي احتل المركز العاشر في السباق.

وعقب فوزه أعرب ميك شوماخر عن سعادته البالغة باللقب لكنه أشار أيضا إلى شعوره بالارتباك قليلا.

​ومن المنتظر أن يسير ميك على خطى والده المريض الذي فاز ببطولة العالم 7 مرات.

ويوم الأربعاء الماضي، تم الإعلان عن تعاقد شوماخر الابن مع فريق هاس لعدة سنوات.

وفي العام الماضي انضم ميك إلى أكاديمية فيراري للسائقين في سعيه للانتقال إلى فريق "الحصان الجامح" والسير على خطى والده.

وأكمل شوماخر الأب 51 عاما في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه لم يظهر في العلن منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل ست سنوات.

وقد أدى هذا الحادث إلى تعرضه لإصابات خطيرة في الرأس.