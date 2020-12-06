وزير الرياضة يبحث استعدادات مصر لبطولة العالم لليد 2021

جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لليد 2021 وممثلي الوزارات المعنية بالبطولة بحضور، حيث تناول الاجتماع خطة نقل الجماهير من وإلى الصالات التي تم تجهيزها بشكل كامل، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الأحد.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم نقل الجماهير عن طريق توفير أتوبيسات مخصصة للبطولة في أماكن يتم تحديدها مسبقا، إضافة إلى توفير ساحات انتظار السيارات بجانب الصالات المستضيفة للبطولة.

كما بحث وزير الرياضة عملية دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لتأمين الفرق والمنتخبات الرياضية والجماهير، واستمع لممثلي الوزارات المعنية عن مدى استعداداتهم للبطولة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم استعراض الخطة السياحية ومقترح إعداد كتيب عن استعدادات مصر لتنظيم بطولة كأس العالم لليد وإنجازات كرة اليد المصرية.

وأكد وزير الرياضة المصري أن العالم كله سيشاهد البطولة التي ستمثل قيمة مضافة للدولة المصرية تؤكد قدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.