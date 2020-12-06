بعد 4 هزائم في الليغا... كومان يعترف بتراجع برشلونة "خطوة كبيرة إلى الوراء"

أبدى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، خيبة أمله للخسارة (1-2) أمام قادش، أمس السبت، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وقال كومان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الصعب تفسير الهزيمة، حيث جئنا من مباريات جيدة.. لكن الشوط الأول لم يكن جيدًا، الشوط الثاني كنا أفضل.. ومن المذهل أننا خسرنا بسبب خطأ غير متوقع".

وأضاف: "لا يمكننا استقبال مثل هذا الهدف، لقد تلقيناه بسبب عدم التركيز.. والأداء لم يكن جيدًا الليلة، وليس فقط خط الدفاع".

وتابع: "دوري الأبطال؟ إنها بطولات مختلفة، وعلينا أن نحلل كيف خسرنا، ومن الصعب شرح كيف استقبلنا الأهداف.. كما افتقدنا الشراسة بدون الكرة".

خطوة للوراء

وأردف: "الخسارة اليوم خطوة كبيرة إلى الوراء، في فرصنا للقتال على اللقب، والمباراة مخيبة للآمال، لكن علينا قبول ذلك".

وواصل قائلا "فارق 12 نقطة مع فريق قوي مثل أتلتيكو مدريد كبير، لا زالت هناك مباريات لنلعبها، لكن إذا لم نحسن موقفنا وأداءنا خارج ملعبنا، فلا يمكننا قول أي شيء آخر".

وأوضح كومان "نفتقر إلى الشراسة في الدفاع، والفوز في المواجهات رجل لرجل، وعلينا تحسين ذلك، يجب أن نخوض معركة مع الخصم.. أشعر بخيبة أمل كبيرة".

وأشار إلى أن فريقه سيواجه صعوبات كبيرة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد تعرض أمس السبت لخسارة جديدة أمام مضيفه قادش هذه المرة بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب رامون دي كارانزا بالجولة 12 من الليغا.

ليرفع قادش رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس من 12 مباراة، بينما تجمّد رصيد برشلونة عند 14 نقطة في المركز السابع من 10 مباريات تلقى خلالها 4 هزائم.