الموت يفجع اللاعب عمرو زكي في والده

أعلن عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الأحد، وفاة والده.

وكتب عمرو زكي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:" البقاء لله وفاة والد عمرو ذكي دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

وتفاعل الكثير من متابعي اللاعب السابق على حسابه بتقديم التعازي والدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة.

وقبل أيام، نشر لاعب نادي الزمالك السابق صورة برفقة والده على سرير المرض بإحدى المستشفيات.

وعلق عمرو زكي على الصورة، مطالبا متابعيه بالدعاء لوالده الذي يمر بوعكة صحية.