رغم تذبذب مستواه... لماذا يعتمد الأهلي على مروان محسن؟

بات استمرار اعتماد النادي الأهلي على مهاجم الفريق مروان محسن محل تساؤل لدى الكثيرين خاصة مع تذبذب مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامح "وان تو" الذي يقدمه النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، كشف سامى قمصان، المدرب العام للنادى الأهلى، عن قناعة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لناديه بقدرات وإمكانيات مروان محسن رغم الانتقادات الجماهيرية.

وقال قمصان: "موسيماني مقتنع جدا بمروان محسن، لأنه يفتح مساحات لزملائه القادمين من الخلف، هناك مدربون يميلون لهذه النوعية من المهاجمين مثل بنزيمة في ريال مدريد وفيرمينو في ليفربول، هذه أفكار المدربين".

وأمس السبت، توج الأهلي ببطولة كأس مصر بركلات الترجيح بعد تعادله مع طلائع الجيش 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وخلال الموسم الحالي، واصلت القلعة الحمراء اعتمادها على خدمات مروان محسن فى التشكيل الأساسى، حيث شارك خلال الموسم الحالى مع فريقه في 37 لقاء وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

ومنذ تولي موسيمانى، مهامه في الأهلي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرر الاعتماد على مروان فى التشكيل الأساسى وإبعاد السنغالى أليو بادجى الذى تعاقد معه المدرب السابق رينيه فايلر.

وقال مصدر في الجهاز الفني للنادي الأهلي في تصريح لموقع "مبتدا" إن لدى موسيمانى اقتناع كامل بإمكانيات مروان محسن وخبرته ويرى أنه الأفضل فى قائمة الفريق.

ومضى موضحا "يرى موسيمانى أن محسن لديه القدرة على التعاون مع الثلاثى الذى يلعب خلفه بشكل جيد ولذلك يفضله على أى لاعب آخر، وإذا عاد اللاعب لتسجيل الأهداف لن ينتقده ولذلك نرى أن محسن مهاجم جيد ولكن يعانده سوء حظ كبير".

من جانبه، اعتبر عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن الأهلى يحتاج للتعاقد مع مهاجم أجنبى جديد فى الفترة المقبلة، بسبب تذبذب المستوى الفنى لمروان محسن.

وأضاف "أرى ضرورة مشاركة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان فى التشكيل الأساسى، أو توظيف محمود كهربا فى هذا المركز".

هذا الرأي عبر عنه أيضا علاء نبيل المدرب العام السابق لمنتخب مصر بقوله إن الأهلى يحتاج لمهاجم سوبر فى الفترة المقبلة، كون مروان محسن ليس فى أفضل حالاته الفنية.