تخليد يليق بالأسطورة الأرجنتينية مارادونا بات قريبا.. صورة

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، أن محبي أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا أطلقوا حملة لجمع توقيعات تطالب بوضع صورة النجم الراحل على العملة الأرجنتينية.

وبحسب موقع "Change"، طالب الجمهور بوضع صورة مارادونا على فئة من العملة الأرجنتينية "البيزو".

ودعا الطلب إلى إصدار عملة من فئة العشرة آلاف بيزو تحمل صورة مارادونا، يتم تداولها محليا، مع توقعات بإقبال كبير عليها على مستوى العالم.

Proponen un billete de diez pesos con la cara de Maradona - https://t.co/MGZsg1S7QU a través de @telefe — Centralizate (@CentralizateCO) December 5, 2020

يعد مارادونا واحدا من أساطير كرة القدم في العالم، إلا أن حياة الأسطورة الأرجنتينية تخللتها العديد من المشاكل الصحية.

يوم الأربعاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الارجنتين وفاة هذه الأسطورة عن عمر يناهز الـ60 عاما.