"النصر" في نهاية ترتيب الدوري السعودي… وجماهيره تهاجم اللاعبين

تعرض لاعبو الفريق الكروي الأول لنادي "النصر" السعودي، لهجوم حاد من جماهير النادي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل مواجهة اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

© AFP 2020 أهداف مباراة الهلال السعودي والنصر 2-1 في نهائي كأس "خادم الحرمين"... فيديو "كورة 365" الرياضي، مشيرا إلى أن "النصر" يواجه فريق "الاتفاق"، مساء اليوم الإثنين في الجولة الـ 7 من منافسات الدوري السعودي، حيث تقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي.

وقال الموقع إن "جماهير النصر شنت هجوما حادا على لاعبي العالمي بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبين منذ بداية الموسم الحالي، وشببههم البعض بالأشياء الزجاجية، بينما اعتبرهم البعض لا يتحملون المسؤولية ومقصرين في التمرينات".

ولفت الموقع إلى أن "النصر" يدخل المباراة في غياب عدة لاعبين بسبب الإصابة، منهم عبد الفتاح عسيري وفراس البريكاني وعبد المجيد الصليهم وبيتي مارتينيز وخالد الغنام، نتيجة إصابات في العضلات.

ويأتي "النصر" في نهاية جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط فقط، حصل عليها خلال 6 مبارايات لم يحقق الفوز إلا في مباراة واحدة فقط.