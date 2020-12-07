إصابة عمر السومة بفيروس كورونا

أكدت التحليل الطبية، إصابة نجم كرة القدم السوري، ومهاجم فريق الأهلي السعودي، عمر السومة، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج المسحة الطبية التي أجراها في وقت سابق اليوم الأحد.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية، سيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة في المملكة.

وكشفت تقارير صحفية سعودية في وقت سابق اليوم، عن خضوع لاعبي النادي الأهلي لتحاليل كورونا، وقالت جريدة "عكاظ" إن الجهازين الفني والإداري قررا إلغاء الحصة التدريبية لهذا اليوم انتظارا لظهور النتائج.

يجري لاعبي النادي #الاهلي المسحة الخاصة بفايروس #كورونا بعد قليل ، عقب تعرض عمر السومة للإصابة بالفايروس ، وقرر الجهازان الفني والإداري إلغاء الحصة التدريبية لهذا اليوم انتظاراً لظهور النتائج

متابعة : @Rabanalsafena #عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/3DP5iRfI7h pic.twitter.com/jsevpwtUU0 — عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) December 7, 2020

وبذلك، سيفقد الأهلي هدافه السوري الذي سجل 4 أهداف هذا الموسم، في مواجهة النصر، السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويفصل هدف واحد النجم السوري عمر السومة عن تحقيق رقم جديد في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل السومة الهدف رقم 126 في الدوري السعودي، وبات على بعد هدف واحد، ليكون الهداف التاريخي للدوري السعودي منذ نظام الاحتراف موسم 2008/2009.