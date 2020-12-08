"قطر مستعدة وترحب بالجميع" في أحدث دعوة لأبرز حدث في المنطقة

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إن "قطر مستعدة لاستضافة العرس الكروي في العام 2022"، داعياً الجميع لأفضل نسخة من كأس العالم.

وأكد إنفانتينو، عقب سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، "القرعة كانت مثيرة ولدينا مواجهات رائعة. لدي اهتمام شخصي بالمجموعة الثالثة وسأتابعها مع عائلتي لأن بها إيطاليا وسويسرا".

وأضاف رئيس "فيفا": "جميع الملاعب متقاربة وسيكون الطقس مناسب جدا في نوفمبر وستكون المنتخبات في قمة مستوياتها. قطر مستعدة وترحب بالعالم وأدعوكم جميعا لأفضل نسخة من كأس العالم".

"القُرعة كانت مثيرة ولدينا مواجهات رائعة"

"لدي اهتمام شخصي بالمجموعة الثالثة وسأتابعها مع عائلتي لأن بها إيطاليا وسويسرا"

"جميع الملاعب متقاربة وسيكون الطقس مناسب جداً في نوفمبر وستكون المنتخبات في قمة مستوياتها"

"قطر مستعدة وترحب بالعالم وأدعوكم جميعا لأفضل نسخة من كأس العالم" pic.twitter.com/E1B4FLmVaL — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 7, 2020

​وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بقطر، أمس الاثنين، في حدث افتراضي في مدينة زيورخ السويسرية.

وتم توزيع المنتخبات الـ55 على 10 مجموعات وفقا لستة مستويات مختلفة بناء على موقعها في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وضم كل مستوى من المستويات الخمسة الأولى 10 منتخبات، فيما ضم المستوى السادس خمسة منتخبات فقط.