بشرى سارة لمشجعي كرة اليد

أعلن هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد في مصر، أنه تقرر حضور الجماهير مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف نصر، خلال ندوة أقامتها صحيفة "الوطن"، المصرية عن وصول قرار الاتحاد المصري، بحضور 30% من سعة المدرجات فقط خلال بطولة العالم.

وتابع: "كنا نأمل في حضور 50%، إلا أن القرار حتى الآن، هو حضور 30% فقط، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد".

وقال نصر: "نعمل في ظروف صعبة واستثنائية، ووجود الجمهور في المدرجات يعد سلاحاً لا يستهان به، ولكننا فقدنا جزءا منه مع الأسف في ظل الوضع الوبائي الراهن".

وأكد: "ما زلنا ننتظر ما ستحمله الأيام المقبلة، ونأمل في زيادة عدد الجماهير".

وأوضح: "الجماهير التي تريد أن تحضر من الخارج سيجري استقبالها وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تنص عليها وزارة الصحة والتعليمات الطبية للبطولة".

وشدد رئيس اتحاد اللعبة على أن "الملاعب مجهزة لاستقبال الجماهير، حيث جرى الانتهاء من الإنشاءات في أربع صالات، وهي برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر الدولية، إضافةً إلى الصالة الرئيسية في ستاد القاهرة الدولي التي جرى تجديدها".

وقبل أيام بحث وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، آليات حضور الجماهير والخطة السياحية لبطولة العالم لليد 2021 وممثلي الوزارات المعنية بالبطولة.

واجتمع الوزير مع اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لليد 2021 وممثلي الوزارات المعنية بالبطولة بحضور، وتناول الاجتماع خطة نقل الجماهير من وإلى الصالات التي تم تجهيزها بشكل كامل، بحسب موقع "المصري اليوم".

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم نقل الجماهير عن طريق توفير أتوبيسات مخصصة للبطولة في أماكن يتم تحديدها مسبقا، إضافة إلى توفير ساحات انتظار السيارات بجانب الصالات المستضيفة للبطولة.

وبحث وزير الرياضة عملية دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لتأمين الفرق والمنتخبات الرياضية والجماهير، واستمع لممثلي الوزارات المعنية عن مدى استعداداتهم للبطولة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم استعراض الخطة السياحية ومقترح إعداد كتيب عن استعدادات مصر لتنظيم بطولة كأس العالم لليد وإنجازات كرة اليد المصرية.

أكد وزير الرياضة المصري أن العالم كله سيشاهد البطولة التي ستمثل قيمة مضافة للدولة المصرية تؤكد قدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.