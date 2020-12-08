"النصر" السعودي يبحث ضم هداف مصري كبير إلى صفوف الفريق الأول

يسعى نادي "النصر" السعودي لضم مجموعة جديدة من اللاعبين المميزين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الفترة القادمة، بعدما أجرى 12 صفقة قوية الصيف الماضي.

ذكر ذلك موقع "سعودي" الرياضي، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن "النصر" تعرض لأزمات كبرى رغم الصفقات المميزة في الموسم الرياضي الماضي.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم في نادي "النصر" 3 هزائم متتالية، في الجولات الثلاث الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن أكبر أزمة تعرض لها النصر في الفترة الماضية، هي تهديد النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم ، بفسخ عقده والرحيل عن قلعة العالمي بسبب عدم حصوله على بعض المستحقات المالية.

ولفت الموقع إلى قول وكيل أعمال النجم المغربي: "رغم من حل أزمة اللاعب مؤقتا إلا أن أبواب الرحيل عن النصر لا تزال ممكنة خلال الفترة المقبلة"، مضيفا: "بعد كل هذه التصريحات والتسريبات، ترددت أنباء قوية عن بحث إدارة النصر عن مهاجم جديد، للتعاقد معه خلال الفترة القادمة، خوفا من تنفيذ حمد الله تهديده، والرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم".

وأوضح الموقع أن هناك مجموعة من الأسماء المرشحة للانضمام لنادي النصر في الفترة القادمة بينها الهداف المصري الكبير مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، مشيرا إلى وجود عدة أسباب لترشيحه أبرزها تشابه أسلوب مهاجم الزمالك، مع عبد الرزاق حمد الله، وبروز موهبته التهديفية منذ صغر سنه، ورغبة اللاعب المصري، في خوض تجربة احترافية، خلال الفترة القادمة.