بث مباشر... مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تابعوا معنا، المواجهة المرتقبة بين فريقي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة في المجموعة السابعة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
GAME ⚽️N! #BarçaJuve@ChampionsLeague— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 8, 2020
💪🟦🟥
#سبوتنيك | ما توقعاتك لنتيجة مباراة اليوم بين #برشلونة × #يوفنتوس ⚽️ pic.twitter.com/OldkTP9ela— sputnik_ar (@sputnik_ar) December 8, 2020
🙌 ＴＥＡＭ 🙌#BarçaJuve #JuveUCL #ForzaJuve pic.twitter.com/YqACU5wkoF— JuventusFC (@juventusfcen) December 8, 2020
🔥 𝗖𝗥𝟳 𝗳𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴 🆙#BarçaJuve #JuveUCL #ForzaJuve pic.twitter.com/WE2zuY42Eh— JuventusFC (@juventusfcen) December 8, 2020
🏟 We are here. #BarçaJuve @ChampionsLeague pic.twitter.com/rMu8RyuqA8— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 8, 2020
💯 set for #UCL action! 💪⭐️#BarçaJuve #JuveUCL #ForzaJuve pic.twitter.com/M3hERPjIkI— JuventusFC (@juventusfcen) December 8, 2020
🚨📝⭐️ 𝚃𝙴𝙰𝙼 𝙽𝙴𝚆𝚂: 𝐎𝐔𝐑 #𝐉𝐔𝐕𝐄𝐔𝐂𝐋 𝐗𝐈#BarçaJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/uwtfGR5Lwf— JuventusFC (@juventusfcen) December 8, 2020
#Culers! Here's YOUR starting XI for #BarçaJuve!— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 8, 2020
💪🟦🟥 pic.twitter.com/sIRphBwNkZ
✨ @ChampionsLeague night at Camp Nou!— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 8, 2020
(PS: We still miss you, #culers! 😘) pic.twitter.com/l6fItF9kmW
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