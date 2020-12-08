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    بث مباشر... مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

    © REUTERS / ALBERT GEA
    رياضة
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    تابعوا معنا، المواجهة المرتقبة بين فريقي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة في المجموعة السابعة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    منشور جديد
    • 20:12

      ضربة جزاء لرونالدو

    • 20:12

      تسديدة من دانيلو لويز لاعب فريق يوفنتوس من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

    • 20:11

      تسديدة من رونالدو من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها الحارس تير شتيجن من منتصف مرماه.

    • 20:10

      الاستحواذ 55 % يوفنتوس مقابل 45 % برشلونة.

    • 20:08

      ركلة حرة لصالح فريق يوفنتوس في منتصف الملعب بعد إعاقة لمحاولة مرور ألفارو موراتا.

    • 20:07

      ضغط قوي من لاعبي فريق يوفنتوس على حامل الكرة من لاعبي فريق برشلونة.

    • 20:06

      تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق برشلونة في منتصف الملعب.

    • 20:04

      تناقل الكرة وانحصار اللعب في وسط الملعب في دقائق المباراة الأولى

    • 20:01

      انطلاق أحداث الشوط الأول

    • 19:44

      برأيك من سيفوز اليوم البارسا أم اليوفي؟

    • 19:41

      لاعبو الفريقين يجرون عمليات الإحماء

    • 19:38

      وصول لاعبو الفريقين إلى ملعب المباراة

    • 19:36

      التشكيل الرسمي ليوفنتوس

      المرمى: بوفون. الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو. الوسط: أرثور - رامسي - كوادرادو. الهجوم: رونالدو - موراتا - مكيني.

    • 19:34

      التشكيل الرسمي لبرشلونة

      المرمى: تير شتيجن. الدفاع: ديست – أريوخو – كليمنت لنجليه – جوردي ألبا. الوسط: ترينكاو – بيانيتش – فرينكي دي يونج. الهجوم: ميسي – جريزمان – بيدري.

    • 19:33

      يذكر أن التعادل أو حتى الخسارة بنتيجة 0-1 أو 0-2، تكفي برشلونة لتصدر المجموعة، بينما يحتاج اليوفي للانتصار بنتيجة 3-0 أو 3-1 لخطف الصدارة.

    • 19:33

      ومع بلوغ رونالدو لسن 35 عاما، وميسي لسن 33 عاما، قد يشهد استاد "كامب نو" في برشلونة مساء اليوم، 90 دقيقة تاريخية، بين النجمين الأبرز في كرة القدم خلال القرن الحالي.

    • 19:31

      ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني يوفنتوس.

    • 19:30

      ورغم أن برشلونة ويوفنتوس ضمنا التأهل بالفعل إلى دور الـ16 من المسابقة القارية، إلا أن الجماهير تترقب المباراة لأنه سيجمع بين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البارسا، ومنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

    • 19:27

      تقام المباراة على ملعب كامب نو، الذي يتسع لحوالي 99 ألف متفرج، مما يجعله أكبر ملعب كرة قدم في قارة أوروبا، ويعد الملعب الرئيسي لفريق برشلونة.

    نقل نصي مباشر
    بث مباشر... مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
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    الكلمات الدلالية:
    رونالدو, ميسي, أخبار الرياضة, دوري أبطال أوروبا, يوفنتوس, برشلونة
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