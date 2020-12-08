بث مباشر... مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

ضربة جزاء لرونالدو

تسديدة من دانيلو لويز لاعب فريق يوفنتوس من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

تسديدة من رونالدو من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها الحارس تير شتيجن من منتصف مرماه.

الاستحواذ 55 % يوفنتوس مقابل 45 % برشلونة.

ركلة حرة لصالح فريق يوفنتوس في منتصف الملعب بعد إعاقة لمحاولة مرور ألفارو موراتا.

ضغط قوي من لاعبي فريق يوفنتوس على حامل الكرة من لاعبي فريق برشلونة.

تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق برشلونة في منتصف الملعب.

تناقل الكرة وانحصار اللعب في وسط الملعب في دقائق المباراة الأولى

التشكيل الرسمي ليوفنتوس المرمى: بوفون. الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو. الوسط: أرثور - رامسي - كوادرادو. الهجوم: رونالدو - موراتا - مكيني. 🚨📝⭐️ 𝚃𝙴𝙰𝙼 𝙽𝙴𝚆𝚂: 𝐎𝐔𝐑 #𝐉𝐔𝐕𝐄𝐔𝐂𝐋 𝐗𝐈#BarçaJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/uwtfGR5Lwf — JuventusFC (@juventusfcen) December 8, 2020

التشكيل الرسمي لبرشلونة المرمى: تير شتيجن. الدفاع: ديست – أريوخو – كليمنت لنجليه – جوردي ألبا. الوسط: ترينكاو – بيانيتش – فرينكي دي يونج. الهجوم: ميسي – جريزمان – بيدري. #Culers! Here's YOUR starting XI for #BarçaJuve!

💪🟦🟥 pic.twitter.com/sIRphBwNkZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 8, 2020

يذكر أن التعادل أو حتى الخسارة بنتيجة 0-1 أو 0-2، تكفي برشلونة لتصدر المجموعة، بينما يحتاج اليوفي للانتصار بنتيجة 3-0 أو 3-1 لخطف الصدارة.

ومع بلوغ رونالدو لسن 35 عاما، وميسي لسن 33 عاما، قد يشهد استاد "كامب نو" في برشلونة مساء اليوم، 90 دقيقة تاريخية، بين النجمين الأبرز في كرة القدم خلال القرن الحالي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني يوفنتوس.

ورغم أن برشلونة ويوفنتوس ضمنا التأهل بالفعل إلى دور الـ16 من المسابقة القارية، إلا أن الجماهير تترقب المباراة لأنه سيجمع بين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البارسا، ومنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.