بسبب اتهام الحكم بالعنصرية... انسحاب باشاك شهير من مباراة سان جيرمان.. فيديو

انسحب لاعبو فريقي إسطنبول باشاك شهير التركي وباريس سان جيرمان الفرنسي من المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن المباراة توقفت وغادر اللاعبون أرض الملعب، وذلك على خلفية اتهامات بالعنصرية للحكم الرابع.

وقال الموقع إن لاعبي النادي التركي غضبوا بسبب وصف الحكم لزميلهم في ديمبا با بـ "الولد الأسود".

Demba Ba telling is straight here. Racism doesn’t belong in football. Shocking to see #Respect pic.twitter.com/Z8NiJfNR4b — Transfer Centre (@CentreTransfer) December 8, 2020

​وأوضح أن لاعبي باشاك شهير قرروا عدم استكمال المباراة مغادرين أرض الملعب تضامنا مع زميلهم.

وأشار إلى أن لاعبي الفريق الفرنسي تضامنوا معهم بمغادرة الملعب أيضا.

وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارا بشأن مصير هذه المباراة، سواء بإعادتها أو اعتماد الفريق التركي منسحبا.