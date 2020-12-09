منظمة "كرة القدم ضد العنصرية" تعلق على أحداث مباراة سان جيرمان وباشاك شهير

قالت منظمة "كرة القدم ضد العنصرية في أوروبا" (فير) إن خروج اللاعبين من الملعب في مباراة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره التركي باشاك شهير، هو إشارة إلى أن العديد من لاعبي كرة القدم سئموا من أنصاف الإجراءات في مكافحة العنصرية.

وأضافت "فير" "كثير من اللاعبين سئموا من أنصاف الإجراءات لمكافحة العنصرية وهم مستعدون أكثر من أي وقت مضى لممارسة حقهم في إيقاف المباراة".

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره التركي باشاك شهير أزمة كبيرة، والتي فاحت منها رائحة العنصرية، لتمتد أبعادها إلى السياسة.

المباراة التي أقيمت، أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة للمجوعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، لم تستغرق سوى 23 دقيقة فقط، قبل أن ينسحب لاعبو باشاك شهير، اعتراضا على ما وصفوه بالعنصرية ضد أحد أعضاء جهازهم الفني.

في الدقيقة 17 من الشوط الأول، توجه حكم الساحة إلى الحكم الرابع ليسأله من يستحق الطرد، ليرد عليه الحكم الرابع أنه "هذا الفتى الأسود" موجها حديثه إلى بيير أشلي ويبو، مهاجم منتخب الكاميرون السابق، والمدرب المساعد بالجهاز الفني لباشاك شهير.

Demba Ba telling is straight here. Racism doesn’t belong in football. Shocking to see #Respect pic.twitter.com/Z8NiJfNR4b — Transfer Centre (@CentreTransfer) December 8, 2020

دعم لاعبو باريس سان جيرمان موقف الفريق التركي وانتقدوا فعل الحكم الرابع، حيث قال المهاجم الفرنسي، كليان مبابي، "لا يمكن أن نلعب في ظل وجود هذا الشخص"، إشارة للحكم الرابع الذي وجه إساءة عنصرية للكاميروني بيير ويبو.

من جانبه أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الواقعة، بأشد العبارات، مشيرا إلى أن بلاده تكافح كافة أشكال التمييز.

وقال أردوغان، في تغريدة عبر تويتر: "أدين بشدة العبارات العنصرية التي تعرض لها عضو الجهاز التدريبي في فريق باشاك شهير".