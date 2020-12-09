"كاف": الإعلان عن موعد ومكان مباراة السوبر الأفريقي يوم الجمعة

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن "الإعلان عن موعد ومكان مباراتي كأس السوبر الأفريقي في نسختي 2020 و2021 سيكون يوم الجمعة المقبل".

ونشر "كاف" بيانا عبر موقعه الرسمي ، أعلن خلاله جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي له والذي سينعقد في أحد فنادق العاصمة المصرية، القاهرة، غدا الخميس، لإتخاذ عدد من القرارات.

وقال: "إن مؤتمرا صحفيا سيعقده كونستانت أوماري القائم بأعمال رئيس الاتحاد الأفريقي، يوم الجمعة القادم للإعلان عن الموعد"، وسيعقد أوماري مؤتمره يوم الجمعة للكشف عن القرارات التي ستتخذ يوم الخميس في اجتماع المكتب التنفيذي في نفس الفندق، على أن يتم بثه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن المقرر، أن "يناقش المكتب التنفيذي لكاف في اجتماعه آخر تطورات الاستعداد لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وكأس أفريقيا للمحليين في الكاميرون 2020، كما سيناقش كاف اللوائح الخاصة بدوري أبطال أفريقيا للسيدات، وموعد ومكان كأس السوبر الأفريقي في النسختين المقبلتين.

وسيلتقي الأهلي المصري بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا مع بطل كأس الكونفدرالية، فريق نهضة بركان المغربي، لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي.