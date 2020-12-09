بيان جديد من الاتحاد الأوروبي بعد ظواهر العنصرية في موقعة "باريس – باشاك"

لا تزال مستمرة تبعات المباراة المثيرة للجدل بين "باريس سان جيرمان" الفرنسي، و"باشاك شهير" التركي، واتهامات العنصرية التي طالت حكم المباراة.

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا جديدا، منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" تطرق فيه إلى فتح تحقيقا في تلك الواقعة.

وقال الاتحاد إنه عين مفتشا مخصصا للتحقيق في الواقعة، والذي يمكن أن يسفر عن إصدار عقوبات بحق حكم المباراة.

وحدثت الواقعة عندما نال الكاميروني بيير ويبو مساعد مدرب باشاك شهر بطاقة حمراء في الدقيقة 13 للاحتجاج على قرار للحكم، وزعم الفريق التركي أن الحكم الرابع الروماني سيباستيان كوليتسكو استخدم لفظا عنصريا للإشارة إلى ويبو.

وخرج لاعبو الفريقين من الملعب بعد نحو 10 دقائق من المناقشات مع الحكم الروماني أوفيديو هاتيغان وتأجلت المباراة لتستكمل من الدقيقة 13.

وأظهرت لقطات تليفزيونية الحكم الرابع كوليتسكو يتحدث الرومانية ويقول للحكم "الشخص الأسود الموجود هناك. اذهب وتعرف عليه. الشخص الأسود الموجود هناك. لا يمكن التصرف بهذه الطريقة" وذلك عقب اعتراض ويبو على قرار تحكيمي.

An Ethics and Disciplinary Inspector has been appointed to conduct a disciplinary investigation into events that led to last night's Champions League match being abandoned. — UEFA (@UEFA) December 9, 2020

​وضمن باريس سان جيرمان التأهل لدور الستة عشر في دوري الأبطال، رغم تأجيل المباراة، بعدما خسر مانشستر يونايتد 3-2 أمام رازن بال سبورت لايبزيغ اليوم.