وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي عن عمر يناهز 64 عاما

توفي لاعب كرة القدم الإيطالي، باولو روسي، هداف منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 1982 اليوم الخميس، عن عمر يناهز 64 عاما.

وقال إنريكو فاريالي مقدم برامج "راي سبورت" بقناة التلفزيون الإيطالية RAI Sport، التي كان روسي يعمل معها محلل نقدي: "هذه أنباء محزنة للغاية: باولو روسي تركنا".

Another legend of the game has died: Paolo Rossi, Italy's 1982 World Cup hero, has reportedly passed away at 64. From @si_vault, the story of his legendary World Cup https://t.co/ZdiSNXglMO And his visit to Giants Stadium a month later https://t.co/QaTid6I0Z3 pic.twitter.com/GLYhG1DBBf — Planet Fútbol (@si_soccer) December 10, 2020

وأضاف فاريالي، دون الكشف عن سبب الوفاة: "باولو الذي لا يُنسى، الذي جعلنا جميعًا نقع في الحب في صيف عام 1982 وكان زميل عمل ثمينًا ومختصًا في RAI خلال السنوات الأخيرة".

وأكدت زوجة روسي، فيديريكا كابيليتي، الخبر، إذ نشرت صورة لها مع زوجها الراحل على انستغرام وكتبت "إلى الأبد".

وخلال أربعة مواسم مع يوفنتوس نال روسي لقب الدوري الإيطالي مرتين بالإضافة إلى كأس أوروبا مرة واحدة وكأس إيطاليا في مناسبة واحدة لكن مسيرته مع المنتخب ستظل مرتبطة بتسجيله ستة أهداف في كأس العالم 1982 ليقود إيطاليا للقب للمرة الثالثة في تاريخها.

وأحرز روسي ثلاثية في مرمى البرازيل في الدور الثاني بالإضافة إلى هدفين في الفوز 2-صفر على بولندا في الدور قبل النهائي ثم هز الشباك في الفوز 3-1 على ألمانيا في النهائي.