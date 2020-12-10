محمد صلاح يعلق للمرة الأولى على تحقيقه لقب "الهداف التاريخي" لليفربول

وأعرب صلاح، في تصريحات له، عن سعادته بعد أن أصبح أكثر هدافي ليفربول تسجيلا للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفه أمس في شباك فريق ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات"، قائلا: "سعيد بتحقيق هذا اللقب وأفتخر أن أكون هداف النادي في دوري الأبطال".

وتابع: "آمل في مواصلة التقدم وتسجيل المزيد من الأهداف، وأحاول التسجيل في كافة المباريات من أجل مساعدة الفريق في تحقيق الفوز بالبطولات"، مؤكدا أن "المباراة انتهت بالتعادل لكن الأمر الأكثر الأهمية أننا تأهلنا بالمركز الأول في المجموعة".

هدف ليفربول الاول صلاح pic.twitter.com/h0cXzAcUHY — بث مباريات (@Ij7Ft) December 9, 2020

يأتي ذلك بعد يومين من تحقيق اللاعب الدولي المصري، إنجازا لم يصل إليه أسطورة كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو خلال تواجده بالدوري الإنجليزي.

وتألق صلاح خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون، حيث سجل هدفا وصنع هدفا آخر، ليساعد الريدز حامل اللقب على الفوز 4-صفر خارج أرضه. واستطاع أن يصل إلى الهدف رقم 84 في 131 مباراة له بالدوري الإنجليزي، متفوقا بذلك على رونالدو الذي بلغ العدد ذاته من الأهداف في المسابقة بعد 196 مواجهة، عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد.