رقم قياسي جديد للعبة "كرة القدم" العالمية عبر الإنترنت لأهداف اجتماعية من شركة "غازبروم" الروسية

وانتهى الموسم الثامن من البرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة" التابع للشركة المساهمة العامة "غازبروم"، حيث تم تنظيم أول بطولة عالمية "كرة القدم من أجل الصداقة" على الإطلاق والتي شارك فيها رياضيون يافعون من 104 دول.

وسجل البرنامج رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لاستضافة أكبر حدث لكرة القدم عبر الإنترنت في العالم حضره أكثر من مليون شخص شاركوا في أحداث الموسم الماضي.

Press Center of the International Children's Social Program of PJSC Gazprom “F4F” كرة القدم من أجل الصداقة

"بتوحيد الأصدقاء، نقوم بتوحيد العالم" - شعار البرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة" التابع للشركة المساهمة العامة "غازبروم" لموسم 2020. ويقوم المشاركون في البرنامج ولاعبو كرة القدم اليافعون والصحفيون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و16 عاما بتعزيز أهم القيم الإنسانية في بلدانهم - الصداقة والمساواة والعدالة والصحة والسلام والتفاني والنصر والتقاليد والشرف.

ويتم تنفيذ البرنامج بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الوطنية لكرة القدم والأندية الرائدة في العالم. بالإضافة إلى مشاركة السفير العالمي للبرنامج الفائز بكأس العالم والفائز ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا روبرتو كارلوس.

خلال الموسم، عقد المشاركون اليافعون، بدعم من مشاهير الرياضيين وممثلي أكاديميات كرة القدم وصحفيين وسائل الإعلام الرائدة أكثر من 50 حدثا. لم يتعلم الرجال استراتيجية اللعبة وتكتيكاتها وحيل كرة القدم الجديدة فحسب، بل أصبحوا أيضا مراسلين للأحداث وتحدثوا عن مبادراتهم البيئية والاجتماعية وشاركوا في مناقشات عالمية في إطار الذكرى 75 للأمم المتحدة.

وتم إطلاق وحدة تعليمية مجانية جديدة من 10 لغات في موقع أكاديمية المدربين "كرة القدم من أجل الصداقة" للمدربين. حتى الآن، تم تدريب أكثر من 5000 مدرب ومعلم تربية بدنية من دول مختلفة في الأكاديمية.

© Photo / Press Center of the International Children's Social Program of PJSC Gazprom “F4F” كرة القدم من أجل الصداقة

وجرت الأحداث الأخيرة للموسم عبر الإنترنت، حيث قدمت أكثر من 100 أكاديمية لكرة القدم من جميع أنحاء العالم مشاريعها لدعم وتثقيف الرياضيين اليافعين في المنتدى الدولي السنوي "كرة القدم من أجل الصداقة" وكانت أفضل المشاريع من بوليفيا والهند ونيجيريا وروسيا، تم تدريب المشاركين اليافعين من 104 دولة في مدرسة القيم التسع وصوتوا لنادي كرة القدم الأكثر مسؤولية اجتماعيا في العالم. الفائز بكأس القيم التسع لعام 2020، وفقا للأطفال كان فريق كرة القدم برشلونة.

وفي نهاية الموسم شارك الأولاد في بطولة العالم لكرة القدم من أجل الصداقة عبر الإنترنت والفائز بالبطولة كان فريق الصداقة والذي تضمن لاعبين يافعين من البوسنة والهرسك، كازاخستان، لاتفيا، الإمارات العربية المتحدة، روسيا وتركيا.

© Photo / Press Center of the International Children's Social Program of PJSC Gazprom “F4F” كرة القدم من أجل الصداقة

وتم تنظيم البطولة على منصة محاكاة كرة القدم المتعددة اللاعبين الجديدة المصممة خصيصا لـ (Football for Friendship World F4F World) في اليوم العالمي لكرة القدم في 10 كانون الأول/ديسمبر، أصبحت اللعبة المحمولة الجديدة متاحة للتنزيل لمجموعة كبيرة من المستخدمين.

في نهاية الموسم، فاز"كرة القدم من أجل الصداقة" بموسوعة غينيس للأرقام القياسية لاستضافته أضخم حدث كرة قدم عبرالإنترنت في العالم. حصل البرنامج سابقا على رقم غينيس للأرقام القياسية لاستضافته أكثر تدريبات كرة القدم المتعددة الجنسيات على هذا الكوكب.

© Photo / Press Center of the International Children's Social Program of PJSC Gazprom “F4F” كرة القدم من أجل الصداقة

وقال السفير العالمي لـ"كرة القدم من أجل الصداقة" روبرتو كارلوس: "كرة القدم من أجل الصداقة" هو برنامج يجمع بين الأطفال الموهوبين والمتحمسين حقا الذين يحبون كرة القدم، ويمنحهم الفرصة للتطور ومعرفة المزيد عن بعضهم البعض والعثور على أصدقاء جدد في بلدان أخرى. ويحلم عدد كبير من لاعبي كرة القدم اليافعون في جميع أنحاء العالم بالانضمام إلى "كرة القدم من أجل الصداقة" والقيم الإنسانية العالمية التي يروج لها البرنامج مهمة حقا للاعبين ولمستقبلهم.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إعداد وتدريب المتخصصين في مجال كرة القدم فرانك لودولف: "إنني معجب بكل من مهنية المنظمين والتشكيلة الدولية لـ"كرة القدم من أجل الصداقة" آمل بصدق أن يظل الوباء مجرد ذكرى في المستقبل القريب.

وأضاف قائلا: "أعتقد أن جميع أحداث كرة القدم والرياضة ستقام مرة أخرى في أماكن حقيقية بالشكل المعتاد. ومع ذلك فإننا ندخل حقبة جديدة من التفاعل، واكتساب المعرفة باستخدام صيغ اتصال مختلطة".

وتابع لودولف قائلا: "أتمنى أن ينجح منظمون البرنامج في المواسم القادمة، والتي تظل بغض النظر عن الظروف وفية لمبادئ التنمية المستدامة".

أما رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة "غازبروم" فيكتور زوبكوف:"تنفذ "غازبروم" البرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال" كرة القدم من أجل الصداقة " منذ عام 2013، بعد أن تمكنت من توحيد الآلاف من الأطفال من مختلف الجنسيات والجنس والقدرات البدنية من 211 بلد".

© Photo / Press Center of the International Children's Social Program of PJSC Gazprom “F4F” كرة القدم من أجل الصداقة

وأضاف زوبكوف، قائلا: "اليوم يمكننا أن نفخر بجيل كامل من الرياضيين الكبار والشخصيات العامة والصحفيين واليافعين الهادفين الذين حصلوا على فرص مذهلة لبدء احتراف من قبل" كرة القدم من أجل الصداقة".

ويتم تنفيذ البرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة" للشركة المساهمة العامة " غازبروم " منذ عام 2013 على مدى المواسم الثمانية الماضية، غطى البرنامج 211 دولة ومنطقة وجمع أكثر من 15 ألف مشارك واكتسب أكثر من 6 ملايين مؤيد.