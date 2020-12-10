وسائل إعلام مصرية تكشف مكان مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، مكان مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري، ونهضة بركان المغربي.

وقال مصدر في المكتب التنفيذي بالكاف، والذي عقد اجتماعا اليوم، خلال تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري، إنه "تم الاستقرار على أن يكون السوبر الأفريقي في دولة قطر للنسخة الجارية".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أكد أن "الإعلان عن موعد ومكان مباراتي كأس السوبر الأفريقي في نسختي 2020 و2021 سيكون يوم الجمعة المقبل". ونشر "كاف" بيانا عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي له والذي سينعقد في أحد فنادق العاصمة المصرية، القاهرة، الخميس، لإتخاذ عدد من القرارات.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي المصري، نظيره المغربي، نهضة بركان، حيث فاز الأول بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، فيما فاز نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن في وقتٍ سابق أن البطولة ستقام في القاهرة في نسختها الجارية بعد اتفاق بين كاف وبين الاتحاد القطري وهو ما قوبل بالرفض من جانب الفريق المغربي.