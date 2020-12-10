وكيل ديفيد آلابا يكشف الوجهة المحتملة لموكله

أعلن بيني زهافي، وكيل مدافع "بايرن ميونيخ" ديفيد ألابا، عن أربعة أندية قد تكون الوجهة القادمة للاعب النمساوي في حال رحيله الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية خبرا يقول بأن ألابا قد ينضم لأحد عملاقي إسبانيا، برشلونة، ريال مدريد، أو تشيلسي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد انتهاء عقده مع الفريق في صيف 2021.

David Alaba et Pini Zahavi, son agent, ont établi une short liste de 4 clubs :



🇪🇸 FC Barcelone

🇪🇸 Real Madrid

🇫🇷 PSG

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea



Vous le voyez signer où ? 🤔



(Bild) pic.twitter.com/pqFGClYAet — Actu Foot (@ActuFoot_) December 9, 2020

وعلى الرغم من التقارير التي تؤكد وجود تقارب في وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادي، ليأتي تصريح وكيل أعماله وينسف تلك التقارير بالكامل، حيث تبدو الأخبار الواردة من بافاريا بأن النادي فقد اهتمامه بإمكانية ارتداء ألابا لقميص أي فريق آخر.

وكانت وسائل الإعلام الألمانية قد قالت بأن ألابا يريد أن يكون راتبه أكبر من ليفاندوفسكي، حيث عرضت عليه راتبا سنويا يبلغ 11 مليون يورو، لكن وكيل اللاعب يطلب الحصول على 15 مليونا، وهو ما ترفضه إدارة البايرن لعدم كسر سقف الرواتب.

وينتهي عقد ألابا مع البايرن في صيف العام المقبل، وسيكو بإمكانه الانتقال من الفريق مجانا، كما أصبح بإمكانه التفاوض مع أي فريق يرغب فيه بعد رأس السنة المقبلة.