"فيفا": بلجيكا حافظت على تصنيفها العالمي للعام الثالث والبرتغال تدخل الخمسة الكبار

حافظ منتخب "الشياطين الحمر" البلجيكي لكرة القدم على صدارته في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بـ 1780 نقطة، متقدما على فريق "الديوك" الفرنسي - 1755، ومنتخب "السامبا" البرازيلي- 1743 نقطة.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ، اليوم الخميس، حافظ المنتخب الإنجليزي على المركز الرابع في تصنيف فيفا/ كوكاكولا، وجاء منتخب البرتغال في المركز الخامس، يليه منتخب أسبانيا السادس، والأرجنتين السابع، وأوروغواي في المركز الثامن، والمكسيك في المركز التاسع؛ فيما أغلق منتخب إيطاليا حلقة المنتخبات العشر الأقوى في العالم.

وكان أكبر الكاسبين، في 2020، هو منتخب المجر (هنغاريا) الذي تقدم 12 مركزا إلى المستوى 40، خلف المنتخب الروسي الذي حل في المركز 39 في التصنيف.

وجاء منتخب كرواتيا في المركز 11، ومنتخب "الماكينات" الألماني في المركز 13، يليه منتخبا "الطواحين" الهولندي 14، والمنتخب الكولومبي 15.

وأفضل ترتيب للمنتخبات العربية حققه منتخب تونس في المركز 26، والجزائر في المركز 31، فالمغرب في المركز 35، ثم المنتخب المصري في المستوى 49، والقطري 58.

وجاء المنتخب السعودي في المركز 67، والعراقي في المركز 69، والإماراتي 74، والسوري 76، واللبناني 92، والأردني 95، وجاء المنتخب البحريني في المستوى 97؛ فيما حلت المنتخبات العربية الأخرى في القائمة ما بعد المئة.

وبالنسبة للمنتخبات التي لا تنتمي إلى القارة الأوروبية أو الأمريكية الجنوبية، حقق المنتخب السنغالي أفضل مركز وحل في المستوى الـ 20، ثم المنتخب الياباني في المركز 27، والإيراني 29، ومنتخب نيجيريا 35، وكوريا الجنوبية 38، والمنتخب الأسترالي في المركز 41.

وكانت المنتخبات المصنفة لعبت 352 مباراة دولية في 2020؛ مقارنة بـ 1082 مباراة في 2019.