تفاصيل الاعتداء على رئيس لجنة الكرة في الزمالك أيمن يونس... صور

تعرض رئيس لجنة الكرة في نادي الزمالك المصري أيمن يونس، لإصابات بالغة إثر اعتداء عليه من بعض الجماهير الغاضبة بعد أدائه صلاة الجمعة بالقرب من منزله.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، التفت الجماهير حوله وطالبته بالرحيل عن النادي احتجاجا على طريقة إدارته لفريق الكرة في الفترة الأخيرة".

وتسبب الاعتداء على يونس في تعرضه لإصابات بالغة في رقبته وذراعه، كما تحطم زجاج سيارته.

ونقل موقع "يالا كورة"، عن مصدر له، كواليس الاعتداء على رئيس لجنة الكرة بالزمالك، قائلا: "3 شباب اقتربوا من سيارة أيمن يونس وبدأوا في الحديث معه عن حال نادي الزمالك أثناء صلاة الجمعة".

وأضاف: "الحديث بدأ بمناقشة ساخنة بين الشباب وأيمن يونس، وأثناء الحديث تفاجأ الأخير بقيامهم بتكسير زجاج السيارة والاعتداء عليه".

وأتم المصدر، قائلا: "توجه أيمن يونس إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة".

وكان أيمن يونس صرح عبر قناة "الزمالك" قبل أيام، بأنه "تلقى تهديدات على هاتفه بعد تكليفه بالعمل في الزمالك".

ويخوض الزمالك، غدا السبت، الجولة الأولى لع في بطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 بمواجهة فريق المقاولون العرب على استاد الكلية الحربية.